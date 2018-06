League of Legends: segunda edição do Prêmio CBLoL é anunciada para fim do ano

A segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) começou hoje (9) e a Riot Games, produtora e distribuidora do jogo, não conseguiu se conter e já anunciou a data do Prêmio CBLoL 2018. Ainda está bem longe, mas já pode marcar na agenda que o evento de gala que premia os melhores jogadores do torneio vai acontecer no dia 28 de novembro, uma quarta-feira.

Este será o segundo ano consecutivo com a disputa do CBLoL valendo troféu não só para os times, mas também prêmios individuais para os jogadores. A premiação será dividida em nove categorias e os vencedores são escolhidos por especialistas e também pela torcida.

Confira abaixo as categorias do Prêmio CBLoL 2018:

- Melhor Jogador

- Melhor Topo

- Melhor Caçador

- Melhor Meio

- Melhor Atirador

- Melhor Suporte

- Melhor Técnico

- Jogador Revelação

- Craque da Galera