CBLoL inicia com vitórias de INTZ e Keyd

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) voltou cheio de novidades para a segunda etapa de 2018. Muitos jogadores mudaram de times e os Guerreiros da Vivo Keyd acabam de voltar de um bootcamp na Coreia do Sul para bagunçar com o meta brasileiro com as novidades que aprendeu no exterior.

INTZ 2 - 1 KABUM

Absolut e RedBert voltaram a jogar juntos no bot e isso foi muito bom para os Intrépidos no primeiro jogo. KaBuM começou meio sem sal, mas não conseguiu acompanhar o ritmo da INTZ, que não recebeu pressão no bot no final da fase de rotas e daí em diante o jogo só decolou para os Intrépidos. RedBert se posicionou muito bem para ser um ótimo iniciador e preparar o terreno para a ultimate de Envy. Já Absolut, se aproveitou de um pick tradicional, Lucian, para brincar com o inimigo e colecionar abates.

O segundo jogo foi da KaBuM desde o draft, já eliminando peças importantíssimas para a INTZ nos banimentos (Lucian e Camille). Titan ficou fortíssimo e dominou a rota com ajuda de Wos. DyNquedo também se destacou usando muito bem sua Zoe. Vitória garantida para a KaBuM.

No terceiro jogo, Shini aproveitou bem os buracos para atuar e tirar os Intrépidos do sufoco, que foram os primeiros momentos da partida. INTZ mostrou que aguenta pancada nas lutas de equipe e contra-atacou separando os Alaranjados para abate-los separadamente e garantir a vitória da série.

VIVO KEYD 2 - 0 PROGAMING

A segunda série do dia foi mais curta. No primeiro jogo, a Keyd não enfrentou dificuldades. Começou inclusive muito bem ao coletar quatro abates em menos de cinco minutos de jogo. Revolta rodou bem no mapa e Jockster atrapalhou bastante os inimigos com seu Pyke, que preparava o terreno para seus companheiros pegarem os abates.

Na segunda partida, Revolta cometeu erros que comprometeram toda a sua equipe e permitiram que os Caveiras tivessem uma chance de ganhar. Porém, uma morte mudou tudo. Vert passou por uma sentinela, que denunciou sua posição, e seu abate ajudou a Keyd a virar o jogo e vencer.

Neste domingo (10), há mais jogos da Semana 1 do CBLoL a partir de 13h.

13h - CNB e-Sports Club vs Red Canids

A seguir - Flamengo eSports vs IDM Gaming