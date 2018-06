CBLoL: CNB vai brigar pelo título e IDM prova merecer vaga na competição

Google Plus

Nesse domingo (10), a CNB mostrou que não é preciso mudar todo o elenco para vencer, pois de novidade só trouxe o Brucer. Blumers estudaram bastante durante o intervalo entre campeonatos e venceram a Red Canids por 2 a 0 fazendo um "feijão com arroz" muito bem executado. Já a IDM provou que a vaga conquistada no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) é dela por merecimento mesmo. IDM mostrou sua força e derrotou o Flamengo, que ficou apenas sonhando com a revanche.

CNB 2 - 0 RED CANIDS

Na primeira partida, Sacy fez grandes jogadas e já no começo conquistou vários abates. O jogador estava preparando o terreno para criar uma bola de neve a favor da Red Canids, mas depois desse susto inicial os Blumers souberam responder muito bem através de rotações mais ágeis que a Matilha. CNB passou a tomar a iniciativa das jogadas e aos pouquinhos foi se aproximand da Red Canids até finalmente assumir o controle do jogo e criando grandes lutas de equipe.

No jogo seguinte, Turtle quase morreu em uma invasão tardia mal executada, porém montou uma estratégia rápida para atrapalhar Chaser e não ficar pra trás. Turtle roubou o Azul do inimigo, partindo em seguida para buscar o de sua própria selva e teve excelentes movimentações pelo mapa durante o jogo. Os demais Blumers também desempenharam muito bem suas funções e dessa forma dominou a partida.

FLAMENGO 1 - 2 IDM Gaming

O primeiro jogo começou com o Fla respondendo muito bem todas as jogadas da IDM, em especial as da roda inferior, e dominando a partida. Porém, a IDM se organizou para ajudar Fitz a fazer sua Fiora crescer lhe dando abates. A partir daí ficou fácil para a IDM, que, vendo o Flamengo tentar reagir, forçava lutas de equipe e destruía os Urubus nelas.

Para o segundo jogo, o Flamengo resolveu usar uma estatégia diferente da convencional ao colocar um Braum para a rota do meio. Goku e Shrimp empurravam Anyyy para debaixo da torre e ficavam livres para dominar a selva. Com essa estratégia, Shrimp conseguiu ficar 3 níveis a frente de seu adversário de selva, Cariok. Dessa forma, o Flamengo ficou imbatível nas lutas e venceu a partida.

IDM conseguiu se reorganizar muito bem para o terceiro jogo. Tudo começou com Cariok conquistando vantagem em relação ao outro jungler e redistribuindo essa vantagem para os companheiros de equipe. Dessa forma, Anyyy e Sarkis estavam causando muito dano na metade do jogo. Shrimp perdeu seu brilho e não conseguiu ser efetivo nesse jogo. IDM conseguiu criar espaços e acabar com o Flamengo.

(Foto: Divulgação/Riot Games Brasil)

Fique atento para as partidas da Semana 2, pois a Copa do Mundo vai influenciar no calendário:

Sexta-feira, 15/06

13h - ProGaming Esports x Red Canids

A seguir - Vivo Keyd x INTZ e-Sports Club

Sábado, 16/06

13h - KaBuM! e-Sports x Flamengo eSports

A seguir - IDM Gaming x CNB e-Sports Club