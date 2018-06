League of Legends está em clima de Copa com novas skins temáticas

A Riot Games, produtora e distribuidora de League of Legends (LoL) não quis ficar de fora dessa grande celebração do futebol que está acontecendo por causa da Copa do Mundo 2018. De modo a participar, foram criadas duas novas skins inspiradas em futebol para os Campeões Rammus e Lee Sin. Mas não para por aí. Devido ao vício característico dos brasileiros por futebol, o Brasil ganhou também uma novidade com participação de Téo José, um dos narradores esportivos mais populares do país, atualmente no 'Fox Sports'

Rammus Zagueiro e Lee Sin Armador de Jogadas estão disponíveis para os jogadores de todo o mundo, mas a Riot Games preparou um conteúdo exclusivo e premium para a comunidade brasileira. O Rammus Zagueiro faz um gol que é narrado por Téo José. Confira abaixo:

“Convidar um narrador popular para participar da ação reforça o trabalho da Riot em se aproximar da comunidade, dando importância para o futebol e para o jogador brasileiro”, explica Leandro Faria, gerente de Produto da Riot Games no Brasil.

As skins podem ser adquiridas exclusivamente com Riot Points (RP), moeda de compra utilizada dentro do jogo.

Quem está começando agora a montar sua equipe de skins temáticas de futebol e quiser completar sua escalação poderá fazer isso a partir do dia 17 de julho, às 3h59 (horário de Brasília), quando outras skins vão retornar a loja do jogo:

Alistar Zagueiro

Maokai Goleiro

Lucian Atacante

Twisted Fate Árbitro

Gragas Fã de Carteirinha

Akali Esportista

Blitzcrank Goleiro

Ezreal Atacante

Katarina Árbitra