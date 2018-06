Arena of Valor entra no clima de Copa do Mundo

Uma atualização de conteúdo de Arena of Valor (AoV) vai chegar no fim do mês com um novo modo de jogo chamado Soccer e skins Jersey para os heróis. O modo Soccer ficará disponível para que todos os fãs de futebol possam celebrar a Copa do Mundo também dentro de Arena of Valor.

Um vídeo foi disponibilizado na conta oficial de Arena of Valor no Twitter revelando as novidades:

Are you excited for the World Cup? Introducing our new game mode Football Fever! Who would you play in this game mode? #AoV #ArenaofValor https://t.co/C7pTQOYOkN pic.twitter.com/TaRkdZwWkY — Arena of Valor (@ArenaofValor) June 16, 2018

Pouco depois do fim da Copa do Mundo de futebol (15 de julho), os fãs do jogo vão poder assistir a Copa do Mundo de Arena of Valor, que será nos dias 27 e 28 de julho, no Teatro Chinês TCL, em Los Angeles, Estados Unidos. As 12 melhores equipes do mundo vão representar seus países em batalhas ao vivo pelo maior prêmio já visto para uma competição e e-Sports mobile: US$ 550 mil.

A paiN Gaming será a representante do Brasil e da América Latina na Copa do Mundo de Arena of Valor. Confira a line-up:

Leonardo “Takiu” de Lacerda (top lane)

Kaique “Myth” Duarte (jungler)

Leandro “Lê”Caetano (capitão da equipe e mid laner)

Julio “KrayCK” Rivers (suporte)

Lucas “Zrk” de Souza (bottom lane)