LoL: Versus 2018 está chegando com nova batalha épica

A Riot Games anunciou nesta quarta (20) qual será a batalha do Versus 2018 (VS). Este evento é anual e sempre destaca a rivalidade entre dois Campeões. Para 2018, os escolhidos para duelar foram Garen e Darius. VS 2018 vai começar no dia 27 de junho, quarta-feira da semana que vem.

Durante o evento, os jogadores terão acesso a diversos itens exclusivos do VS 2018, como skins lendárias Rei-Deus Garen e Rei-Deus Darius, espólios, sentinelas, emotes e pacotes. Além disso, o vencedor do evento será definido de acordo com as missões que os jogadores conseguirem cumprir.

Ao iniciar uma sessão no dia 27, os jogadores deverão escolher Rei-Deus Garen ou Rei-Deus Darius. A partir daí, será preciso completar missões diárias, que seguirão uma linha associada ao Rei-Deus escolhido. Mas escolha com atenção, pois no Rift não existe a possibilidade de virar casaca. Ao escolher um lado, deverá segui-lo até o final do evento!

Os Emblemas VS de acordo com o Rei-Deus escolhido poderão ser adquiridos nas missões ou na compra de orbes, baús e pacotes. Caso o Rei-Deus escolhido seja o vencedor do evento, o jogador também vai receber mil Essências Azuis.

VS 2018 vai acontecer de 27 de junho, a partir de 12h, e vai até 11 de julho, às 3h59 (horário de Brasília). Após o evento, os jogadores deverão completar uma última missão até o dia 23 de julho, às 3h59 para ganhar um ícone em homenagem ao vencedor do VS 2018.