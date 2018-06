CBLoL: Porto Alegre vai receber a Grande Final do campeonato

A capital gaúcha, Porto Alegre, vai ser o cenário do embate da Grande Final da Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends de 2018 (CBLoL), que acontecerá no dia 8 de setembro, no Araújo Vianna, que fica dentro do Parque Farroupilha.

A Riot Games anunciou que evento contará com uma cerimônia de abertura recheada de surpresas, em um local que já foi palco de shows de grandes artistas brasileiros como Anitta, Caetano Veloso e Gilberto Gil, além da banda internacional Deep Purple.

“O Araújo Vianna é um espaço muito importante e tradicional de Porto Alegre, em meio à natureza, e que é casa de grandes espetáculos na capital gaúcha. Chegou a vez do local receber a torcida de League of Legends e os melhores pro players do Brasil. Será uma final emocionante!”, diz Carlos Antunes, diretor de Esports da Riot Games no Brasil. "Porto Alegre reúne uma das comunidade de LoL mais engajadas do país e nosso objetivo foi buscar um local capaz de receber o público e oferecer uma experiência memorável para esta grande festa do nosso cenário competitivo", completa Antunes.

A venda de ingressos vai começar no dia 7 de julho (sábado), às 13h, no site da Uhuu. Mas fique atento, porque os ingressos das finais do CBLoL costumam acabar em questão de horas.

A disputa será transmitida no SporTV e nos canais da RIot Games no YouTube e no Twitch.