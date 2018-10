CBLoL: IDM atropela Keyd, e KaBuM sobe na tabela

Esse domingo (24) foi marcado por uma vitória linda e inesperada de time novato no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) em cima de um dos favoritos ao título e também por um confronto dos desesperados para sair da lanterna e subir na tabela.

IDM 2 - 1 KEYD

Os três jogos dessa série foram extremamente rápidos, não chegando aos 30 minutos de partida.

O primeiro jogo foi definido praticamente no draft, com a Keyd deixando passar um Master Yi poderoso nas mãos de Cariok. Já no começo de jogo, Cariok coletou dois abates importantes para ajudar seu Campeão a crescer. O jogo todo foi levado pelo trio Cabu, Cariok e Anyyy; o primeiro iniciava as lutas e os outros dois abatiam quem estivesse no caminho. Keyd não teve nem chance de reagir.

Na verdade, a Keyd parece ter deixado para reagir mesmo na segunda partida. Bastou Revolta pegar nível 6 de Nocturne para começar a fazer a festa com sua ultimate. O jungler focou bastante o bot e meio em suas investidas impiedosas. Mas a vitória não veio apenas por mérito do Revolta. A Keyd investiu em Campeões de movimentação semi-global e ultimates que se combinavam com Galio, Shen e Nocturne.

Terceiro jogo foi a hora do tudo ou nada e a IDM precisava garantir os 3 pontos da série. O time fez por merecer ao pressionar incessantemente a Keyd desde o comecinho do jogo com um dive no bot que rendeu a IDM a primeira torre. A partir daí só acelerou. Anyyy criava uma zona de perigo em que os Guerreiros da Keyd não podiam errar um detalhe, pois seriam presos e abatidos. IDM pressionou até chegar ao Nexus e garantir sua primeira série vitoriosa no campeonato.

RED 0 - 2 KABUM

Primeiro jogo pode ser resumido em Zantins liderando sua equipe a ataques. Bastava o toplaner chegar para a KaBuM garantir a vitória nas lutas, muitas vezes inclusive salvando seu time. A composição da Red Canids tinha tudo para causar mais dano e vencer lutas, mas não soube aproveitar bem a vantagem. Os Alaranjados começaram a ganhar mapa e só saiu vitoriosa, pois seus minions levaram o Nexus enquanto os dois times se estapeavam no covil do Dragão.

Riyev entrou no lugar de Wos para a segunda partida e a KaBuM jogou de forma maestral, nos fazendo lembrar porque a equipe foi a campeã do primeiro split. Os Alaranjados fizeram rotações rápidas e pressionaram constantemente a Red nos pontos certos. Receita perfeita para um fim de jogo aos 25 minutos a favor da KaBuM.

(Foto: DIvulgação/Riot Games Brasil)

Com os jogos desse domingo (24), a tabela do CBLoL começa a ganhar forma. Red Canids precisa ligar a luz vermelha e mudar sua estratégia o quanto antes para tentar sair da lanterna e evitar o rebaixamento. Já a CNB, garante liderança isolada com confortáveis 9 pontos, mas mesmo assim ainda não é hora de relaxar, se os Blumers quiserem garantir a vaga direta para a final do CBLoL em Porto Alegre.

(Foto: DIvulgação/Riot Games Brasil)

Veja abaixo quais serão os confrontos da próxima semana:

Sábado (31/06)

13h - KaBuM x Vivo Keyd

em seguida Flamengo x ProGaming

Domingo (01/07)

13h - Red Canids x IDM Gaming

em seguida CNB x INTZ