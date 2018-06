StarCraft II: Brasileiro conquista vaga no Circuito Mundial

Google Plus

O brasileiro Diego "Kelazhur" Schwimmer conquistou vaga para a etapa de Valencia (ESP) do Circuito Mundial de StarCraft II. Jogador terá a chance de conquistar título inédito e se qualificar para a grande final da World Championship Series (WCS), que acontecerá em novembro, durante a BlizzCon 2018.

Kelazhur conquistou a vaga no Circuito Mundial ao jogar nas finais da 2ª temporada da Copa América de StarCraft II realizada nesse último fim de semana. Brasileiro enfrentou o mexicano Juan "SpeCial" Tena e perdeu por 4 a 1, ficando então com o vice-campeonato do torneio.

Atualmente, Kelazhur soma pontos no ranking mundial de modo a ficar na 14ª posição. Apenas os oito primeiros do ranking garantem vaga para a final da BlizzCon.

Etapa de Valencia vai acontecer entre os dias 12 e 14 de julho.