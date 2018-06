LoL: Acabou mistério dos times e locais do Rift Rivals no Brasil

Google Plus

Rift Rivals (RR), torneio internacional de League of Legends, está chegando para agitar a próxima semana. A edição deste ano acontece de 4 a 8 de julho e haverá disputa em solo brasileiro.

Rift Rival se divide em cinco torneios realizados paralelamente, divididos por localidade que colocarão 14 regiões cara a cara para batalhar. Os torneios não são iguais, podendo variar no número de equipes convidadas, locais e formatos. A única coisa certa é que diferentes regiões terão que se enfrentar.

Pela primeira vez, o Brasil vai sediar uma edição do torneio e vai receber as equipes da América Latina Norte e América Latina Sul. A divisão das regiões no torneio serão da seguinte forma:

Campeonato Brasileiro (CBLoL) - Vivo Keyd e KaBuM

América Latina Norte (LLN) - Rainbow7 e Infinity eSports

América Latina Sul (CLS) - Kaos Latin Gamers e Rebirth eSports

A seleção de equipes para a competição é feita com base no desempenho que obtiveram na última Liga de sua região. A disputa será nos estúdios da Riot Games Brasil, em São Paulo.