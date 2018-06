Primeira Liga Escolar de League of Legends brasileira é divulgada com diversas etapas no país

A primeira edição da Liga Escolar de League of Legends do Brasil será realizada através de uma parceria da agência Ghames com a Lunes, maior projeto de Blockchain da América Latina, com apoio oficial da Riot Games. Haverá etapas online e uma final presencial em São Paulo.

A Liga pretende mesclar educação e eSports para fortalecer competências como trabalho de equipe, responsabilidade e bom desempenho escolar. Dessa forma, apenas alunos com boas notas podem participar da disputa.

Esta iniciativa vai além dos alunos, disponibilizando material informativo a professores, pais e responsáveis sobre o poder transformador dos eSports e dos jogos na educação.

"A socialização e toda educação envolvida com eSports é muito importante para esses jovens. Queremos impactar essas vidas por meio do projeto", afirma Gabriel Vinicius, diretor da agência Ghames. "Este é somente o começo. Para 2019 vamos alcançar ainda mais cidades, mais escolas e vamos dar ainda mais oportunidades", concluiu.

Como será a Liga Escolar de League of Legends

Torneio terá transmissão de todas as partidas pela Twitch e uma premiação em dinheiro de R$ 5 mil para a equipe campeã. A primeira edição contará com equipes de várias cidades divididas estrategicamente em macroregiões: Maringá (Sul); Brasília (Centro-Oeste); Recife (Norte/Nordeste); Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte (Sudeste). Cada região tem direito a uma vaga para a final. A região sudeste será a única com etapas municipal e estadual, pois haverá disputas em três cidades.

Regional Centro-Oeste: 21 de Julho (presencial);

Regional Sul: 28 de Julho (presencial);

Regional Norte/Nordeste: 04 de Agosto (online);

Municipal Belo Horizonte: 11 de Agosto (online);

Municipal Rio de Janeiro: 18 de Agosto (online);

Municipal São Paulo: 25 Agosto (online);

Regional Sudeste: 22 de setembro (online);

Definidas as quatro equipes finalistas, elas para São Paulo, com todos os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem, pagos pela Agencia Ghames e Lunes, para um evento presencial para disputar a grande final no dia 24 de novembro, em local ainda a confirmar.

Para saber mais sobre o evento, acesse o site oficial.