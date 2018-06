Hearthstone: Brasileiro busca título inédito no Circuito Mundial

O brasileiro Lucas "Rase" Guerra, jogador de Hearthstone pela organização Red Canids, iniciou nesta quinta-feira (28) sua trajetória de quatro dias no Circuito Mundial (HCT). Rase foi um dos melhores jogadores das Américas na fase de qualificação do torneio e é o segundo brasileiro a ter a chance de conquistar título inédito para o país.

Este campeonato reúne os 16 melhores jogadores do mundo na temporada e dentre estes, os quatro melhores garante vagas para a grande final do Circuito. O brasileiro terá que enfrentar o alemão Torben "Viper" Wahl, o chinês Wu "XiaoT" Juwei e o japonês Shuhei "Tansoku" Omura, dentre outros.

As partidas do Circuito Mundial de Hearthstone serão transmitidas no canal oficial da Copa América no Twitch, com narração em português.