CBLoL: Red Canids contrata novo técnico no meio do campeonato

No domingo (1), a Red Canids apareceu com uma cara nova no palco para realizar os drafts das partidas contra IDM Gaming no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). A Red Canids postou ontem em suas redes sociais sobre o assunto. Este é Coelho Rabaiolli, o novo técnico do time.

Ao que parece, a mudança já está fazendo bem ao time. A Matilha conseguiu seus 3 primeiros pontos na 4ª semana do campeonato, com Coelho. Graças ao Rift Rivals (4 a 8 de julho) e a final da Copa do Mundo (15 de julho), Coelho ganhou um intervalo de quase um mês para fortalecer seu novo time.

A organização pretende continuar trabalhando durante a pausa do CBLoL buscando crescimento e sonhando alto, querendo a vitória do campeonato. Vai ser uma tarefa bem difícil para Coelho, pois o treinador precisa primeiro liderar a sua Matilha para longe da zona perigosa de rebaixamento.

Vencer o CBLoL é um caminho extremamente difícil, mas não impossível, devido ao sistema de escalada. Após o recesso, a Red terá mais 3 semanas de jogos para tentar subir na tabela até a 5ª colocação. Caso consigam, entram na escalada jogando primeiro contra o quarto lugar da tabela. Se vencerem, terão de disputar com mais dois times e vencê-los para conquistar a vaga na grande final do CBLoL para competir com o topo da tabela.

Segundo a organização, o antigo técnico do time, o americano Alex "Abaxial" Haibel, continua na Gaming House com o time e está ajudando na comissão técnica.

Agora, só nos resta esperar o retorno do CBLoL para descobrir se a mudança na comissão técnica era o que faltava para o sonho da organização ter chance de virar realidade ainda neste split. A Red Canids volta a jogar no dia 22 de julho contra a Vivo Keyd.