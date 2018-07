LoL: Entenda o formato e conheça o calendário do Rift Rivals

O Rift Rivals é um amistoso entre regiões do League of Legends (LoL). Diferente do Mundial, o Rift Rival se divide em cinco competições, de acordo com a localidade, colocam diferentes regiões para batalhar de forma independente e simultânea ao longo de uma semana. O Brasil está sediando pela primeira vez uma edição do torneio nos estúdios da Riot Games em São Paulo.

O Brasil (CBLoL) está disputando com América Latina Norte (LLN) e América Latina Sul (CLS). No momento, a competição está na Rodada 1, que é uma Fase de Grupos todas as regiões contra todas. Nesta etapa os times de uma mesma região não são inimigos, por isso não se enfrentam; são aliados representando sua região. Os times se enfrentam apenas uma vez, mas ao todo, serão 4 embates de cada região, que acontecem entre quarta (4) e quinta (5).

A região líder passa direto para a grande final. As outras duas regiões deverão se enfrentar na Rodada 2, Fase Eliminatória, em formato Melhor de 5 (Md5), que será no sábado (7). A região vencedora da Rodada 2 vai disputar a final no domingo, dia 8 de julho, contra a vencedora da Rodada 1, também no formato Md5.

O Brasil (CBLoL) é a atual campeã do Rift Rivals, tendo vencido a primeira edição no ano passado, em Santiago, no Chile. Red Canids e Vivo Keyd foram as representantes do CBLoL na ocasião.