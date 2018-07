LoL: Saiba tudo que aconteceu no 1º dia do Rift Rivals

O primeiro dia do Rift Rivals, essa quarta-feira (4), não começou bem para os brasileiros (CBLoL), mas foi possível melhorar e terminar o dia com a segunda colocação na tabela. A grande vitoriosa do dia foi a região América Latina Norte (LLN), graças as duas vitórias da Infinity.

JOGO 1: Kaos Latin Gamers (CLS) 1 x 0 (CBLoL) KaBuM! e-Sports

KaBuM começou o jogo com uma boa vantagem, graças a invasão que Ranger fez na selva inimiga. Tierwulf soube se recuperar e ajudou seu top laner Nate a crescer acampando na rota do topo. A Kaos soube se controlar o mapa muito bem, estando sempre um passo à frente dos brasileiros. KaBuM não teve chance contra o combo de ultimates de Nocturne, Kennen e Galio.

JOGO 2: Rainbow7 (LLN) 1 x 0 (CLS) Rebirth eSports

R7 ditou o ritmo da partida tomando todas as iniciativas ao controlar a visão da selva para realizar emboscadas. Rebirth não teve chance de crescer na partida. Time da LLN foi implacável em todas as lutas de equipe até a vitória.

JOGO 3: Vivo Keyd (CBLoL) 0 x 1 (LLN) Infinity eSports

Keyd sofreu uma derrota absurda. Infinity dominou a partida liderada pelo jungle SolidSnake. Cotopaco e Relic também foram fundamentais para a vitória protegendo SolidSnake em suas investidas. Keyd se mostrou feroz e até conseguiu destruir o primeiro inibidor do jogo, mas Infinity se mostrou mais forte.

JOGO 4: KaBuM! e-Sports (CBLoL) 1 x 0 (LLN) Rainbow7

Os Alaranjados conseguiram se redimir nesta partida. KaBuM partiu para cima e criou oportunidades. Após derrubar as duas primeiras torres da rota do meio, os brasileiros se espalharam e dominaram o mapa. Seiya de destacou, mas seu time não conseguiu acompanhar seu Yasuo no crescimento.

JOGO 5: Infinity eSports (LLN) 1 x 0 (CLS) Kaos Latin Gamers

Kaos ditou o ritmo da partida, bem acelerado e cheio de ganks bem orquestrados por Tierwulf na rota do meio, gerando assim uma boa vantagem para o time. Infinity conseguiu virar o jogo e dominar as lutas de equipe ao aproveitar certos erros da Kaos.

JOGO 6: Rebirth eSports (CLS) 0 x 1 (CBLoL) Vivo Keyd

Para fechar a noite com chave de ouro, Keyd venceu de virada a partir de pickoffs. Os Guerreiros conseguiram crescer e passaram a focar nas torres para avançar. Nessa partida, tockers jogou de forma maestral e a Bolha do Soninho de sua Zoe foi fundamental.