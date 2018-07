LoL: Brasil já está classificado para a final do Rift Rivals

CBLoL garante sua vaga na Grande Final do amistoso Rift Rivals ao vencer mais três partidas nesta quinta-feira (5). Times brasileiros vão enfrentar o vencedor da semifinal em uma disputa Melhor de 5 (Md5), no domingo (8), às 17h.

Vivo Keyd e KaBuM juntas conseguiram vencer 5 jogos na Fase de Grupos. Tal resultado leva os brasileiros diretamente para final, pois mesmo com um possível empate em vitórias com a LLN, ainda assim o CBLoL venceria no critério de desempate de confrontos diretos. Brasileiros ganharam 3 partidas contra apenas 1 da LLN.

A Vivo Keyd está participando do torneio pela segunda vez. Os Guerreiros jogaram a primeira edição do Rift Rivals juntamente com a Red Canids em Santiago, no Chile, no ano passado. CBLoL saiu vitoriosa em 2017 e neste ano a Keyd volta ao Rift ao lado da KaBuM para defender o título.