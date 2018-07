LoL: Confira o resumo do Dia 2 do Rift Rival

CBLoL mostrou que não quer abrir mão do troféu e jogou a todo vapor nesta quinta-feira (5) para garantir sua vaga na Grande Final. Pela tabela, CBLoL e LLN terminaram a Fase de Grupos empatados com 5 vitórias e 3 derrotas, mas pelo critério de desempate de confronto direto o Brasil ficou na frente e por isso já está na Final do torneio.

JOGO 1: Infinity eSports (LLN) 1 x 0 (CLS) Rebirth eSports

Rebirth recebeu pressão desde o começo da partida e foi bem difícil segurar. Infinity foi avançando aos poucos pelo mapa. Rebirth até conseguiu realizar um roubo de Barão praticamente impossível, mas não foi o suficiente para que o time conseguisse melhorar na partida.

JOGO 2: Vivo Keyd (CBLoL) 1 x 0 (LLN) Rainbow7

Keyd realizou um bom draft, que encaixou bem desde no começo de jogo. MicaO conseguiu um abate duplo no bot e a partir daí o time do CBLoL só cresceu. Revolta fez boas movimentações pelo mapa e Tockers foi fundamental tanto na defesa quanto no ataque dos Guerreiros. No late games, WhiteLotus não tinha dano para bater de frente com Tockers. Keyd aproveitou os espaços deixados pela R7 para chegar a vitória.

JOGO 3: KaBuM! e-Sports (CBLoL) 1 x 0 (LLN) Infinity eSports

Titan brilhou nesse jogo com seu Lucian, que colecionou 7 abates, sempre acompanhado dos demais Alaranjados e realizando belas lutas de equipe.

JOGO 4: Kaos Latin Gamers (CLS) 0 x 1 (CBLoL) Vivo Keyd

Jockster e micaO aceleraram o jogo na rota inferior para garantir o primeiro abate. Ao garantir uma vantagem no bot, a dupla passou a ajudar no mid: micaO segurava no bot para Jockster subir ao mid e atacar juntamente a Revolta e tockers. Esse plano garantiu que Revolta crescesse bastante na partida. KLG conseguiu realizar alguns contra-ataques bem sucedidos, porém nem um pouco eficazes para parar a bola de neve que foi a Keyd.

JOGO 5: Rebirth eSports (CLS) 1 x 0 (CBLoL) KaBuM! e-Sports

Nesse jogo a boa maré do Brasil virou. Provavelmente devido a classificação do CBLoL para a final, KaBuM forçou muito com uma composição peculiar, sem foco e insistindo mesmo quando devia recuar, e faziam isso rindo. Rebirth jogou de forma mais equilibrada e soube castigar os erros da KaBuM.

JOGO 6: Rainbow7 (LLN) 1 x 0 (CLS) Kaos Latin Gamers

Esta partida acabou sendo uma showmatch, porque mesmo que a região LLN vencesse o CBLoL já estava com a vaga na final, e R7 e KLG teriam que voltar a se enfrentar no sábado. O jogo demorou bastante, se estendendo a casa dos 40 minutos, e R7 venceu de virada.

O campeonato continua neste sábado (7), às 17h, com uma disputa no formato Md5 entre LLN e CLS por uma vaga na Grande Final do Rift Rivals. A região vencedora vai batalhar com os times do CBLoL às 17h do domingo (8).