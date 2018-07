R6: Immortals se classifica para Six Major em Paris

A equipe Immortals conseguiu se classificar nessa sexta (6) para o primeiro Major de Rainbow Six Siege, que ocorrerá em Paris. Equipe composta por brasileiros garantiu a vaga ao vencer a Ninja in Pyjamas por 3 a 1 em mapas na LATAM Qualifier, uma qualificatória online latino-americana do Six Major Paris 2018.

Immortals é a terceira equipe brasileira confirmada no campeonato. FaZe Clan e Team Liquid também garantiram vagas para a disputa, mas através de convites do próprio evento por terem participado das finais globais da última Pro League.

Participar do Major Paris 2018 será histórico, pois será a primeira edição do evento. Dezesseis equipes vão participar do torneio, que vai oferecendo uma premiação de US$ 350 mil em sua primeira edição, um valor que eleva o novo campeonato ao mesmo patamar do Six Invitational, o mundial de Rainbow Six Siege.

Major Paris 2018 vai acontecer de 13 a 19 de agosto, no Paris Expo Porte de Versailles, na França.