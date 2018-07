LoL:  Brasil é bicampeão do Rift Rivals

Google Plus

A região do CBLoL foi a campeã do Rift Rivals 2018. Região brasileira foi representada pelas equipes KaBuM! e-Sports e Vivo Keyd, que venceram Kaos Latin Gamers e Rebirth e-Spors (CLS) por 3 a 1, neste domingo (8). Com a vitória, CBLoL conquistou o bicampeonato da competição.

JOGO 1: Vivo Keyd (CBLoL) 1 x 0 (CLS) Rebirth eSports

Keyd fez uma partida lenta e cautelosa. O jogo teve poucos abates e mesmo com vantagem em ouro, os Guerreiros tiveram dificuldade de ultrapassar a defesa da Rebirth para avançar. Partida se resolveu em uma luta de equipe.

JOGO 2: Kaos Latin Gamers (CLS) 0 x 1 (CBLoL) KaBuM! e-Sports

KaBuM tomou um susto logo no começo em uma luta favorável para a KLG no bot, mas os Alaranjados logo aplicaram uma inversão de rota com o topo e passaram a ditar o ritmo da partida. Titan brilhou. KaBuM se movimentou bem pelo mapa e colecionou abates.

JOGO 3: Vivo Keyd (CBLoL) 0 x 1 (CLS) Kaos Latin Gamers

Se fosse vitória brasileira novamente não haveria emoção, não é mesmo? Dessa vez o plano da Keyd não encaixou bem. Já a estratégia da KLG foi muito bem executada: mid e jungler andaram juntos e conquistaram diversos abates. Esse jogo foi um verdadeiro stomp.

JOGO 4: Rebirth eSports (CLS) 0 x 1 (CBLoL) KaBuM e-Sports

Rebirth não facilitou desde o draft ao banir Lucian e Ezreal das possibilidades para o Titan, o que atrapalhou o atirador brasileiro a engrenar no jogo. Rebirth brigou por um empate e parecia que iria conseguir, até que Zantins conseguiu trazer a KaBuM de volta para o jogo em uma luta de equipe. Para trazer uma pitada de emoção a partida, KaBuM realizou uma tentativa de Barão muito ruim, que acabou garantindo vários abates e o próprio Barão de brinde para a Rebirth. Depois disso, os Alaranjados provaram que são brasileiros mesmo e que não desistem nunca buscando várias lutas de equipe até derrotar a Rebirth e trazer o bicampeonato para o CBLoL.

O Rift Rivals acabou, mas CBLoL ainda vai demorar mais um pouquinho para voltar, pois haverá um fim de semana de folga entre os campeonatos. Confira abaixo o calendário do fim de semana de retorno do CBLoL:

Sábado, 21 de julho

13h – Flamengo eSports x CNB e-Sports

em seguida, KaBuM e-Sports x IDM Gaming

Domingo, 22 de julho

13h – INTZ e-Sports x ProGaming Esports

em seguida, Red Canids x Vivo Keyd