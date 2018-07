LoL: Circuito Desafiante volta com mesmos casters, mas nova direção

O Circuito Desafiante está crescendo e se tornando cada vez mais importante para a renovação do cenário de eSports no Brasil. Buscando trazer o melhor para a comunidade, a Riot Games optou por absorver a produção e operação da Segunda Etapa do Circuito Desafiante 2018, mas em caráter excepcional.

O Circuitão era realizado por meio de uma parceria firmada com a Promo Arena desde 2017. Neste momento, a Promo Arena está sendo reestruturada, o que demanda novas conversas junto a Riot Games para continuar a parceria. As empresas vão utilizar o segundo semestre de 2018 para conversar bastante e resolver todo o necessário. Dessa forma, a Riot tomou as rédeas do Circuitão momentaneamente para garantir que a reestruturação não impacte no torneio.

O formato da Segunda Etapa do Circuito Desafiante 2018 continuará sendo o mesmo, inclusive mantendo a equipe de transmissão composta pela apresentadora Camila “CamilotaXP” Silveira, o narrador Diniz “Gruntar” Albieri e o comentarista Brunno “Colosimus” Colosimo.

Confira abaixo como será o calendário do Circuitão:

FASE REGULAR (Md2)

SEMANA 1

Segunda-feira 16/07

21h – paiN Gaming x Team One

Terça-feira 17/07

19h – Operation Kino x WP Gaming

A seguir – Redemption x Submarino Stars

SEMANA 2

Segunda-feira 23/07

21h – Submarino Stars x Operation Kino

Terça-feira 24/07

19h – WP Gaming x Team One

A seguir – Redemption x paiN Gaming

SEMANA 3

Segunda-feira 30/07

21h – WP Gaming x Redemption

Terça-feira 31/07

19h – paiN Gaming x Submarino Stars

A seguir – Team One x Operation Kino

SEMANA 4

Segunda-feira 06/08

21h – Operation Kino x paiN Gaming

Terça-feira 07/08

19h – Team One x Redemption

A seguir – Submarino Stars x WP Gaming

SEMANA 5

Segunda-feira 13/08

21h – Team One x Submarino Stars

Terça-feira 14/08

19h – Operation Kino x Redemption

A seguir – paiN Gaming x WP Gaming

FASE ELIMINATÓRIA (Md5)

Semifinais

Quarta-feira 29/08

Primeiro colocado x Quarto colocado

Quinta-feira 30/08

Segundo colocado x Terceiro colocado

FINAL

Sábado 01/09

13h – Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

O Circuitão começa nesta segunda-feira, dia 16/07, às 21h, logo após o Depois do Nexus, nos canais da Riot Games no YouTube e Twitch com uma reedição da final do CBLoL 2017 com uma Md2 de paiN Gaming contra Team One.