PUBG: Twitch transmitirá showtown de streamers famosos com sorteio de brindes

Google Plus

A Twitch Prime vai realizar um showdown em parceria com o jogo PUBG e com o produtor musical deadmau5 para um evento especial do Unboxing Prime Day amanhã (13/07), em Los Angeles.

O evento será transmitido pelo canal playBATTLEGROUNDS a partir das 15h (horário de Brasília) e terá participação dos streamers como Shroud, DrDisRespect e AnneMunition.

E para deixar o showdown mais animado, deadmau5 vai apresentar ao vivo seu novo single Monophobia ft. Rob Swire e músicas de seu álbum mau5ville: Level 1.

Membros da Twitch Prime terão acesso a conteúdos especiais de PUBG, que serão revelados durante a transmissão. Além disso, todos os espectadores poderão participar do sorteio de brindes.