Overwatch League será exibido pela primeira vez na TV americana

ESPN, Disney XD e Blizzard Entertainment anunciaram um acordo exclusivo de cobertura televisiva da Overwatch League, inicialmente só nos Estados Unidos, por muitos anos.

A cobertura da Overwatch League já começou nesta quarta (11) mesmo em ambos os canais para mostrar os playoffs e acompanhará o campeonato por completo, até a grande final da temporada inaugural, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de julho, no Barclays Center, em Nova York. Com a Overwatch League, a ESPN vai transmitir pela primeira vez em seu canal principal uma modalidade de esporte eletrônico em horário nobre.

Os assinantes dos serviços de streaming da ESPN e Disney NOW nos Estados Unidos também vão poder assistir a transmissão ao vivo. Além disso, um resumo dos melhores momentos do campeonato será apresentado no dia 29 de julho pelo canal ABC, sendo esta a estreia dos eSports no canal.