Zico promove Copa de PES com finais presenciais

Zico, ícone do futebol e embaixador do Pro Evolution Soccer (PES), está promovendo um torneio do jogo, que será chancelado pela Federação do Estado do RJ de Esporte Eletrônico (FERJEE), com finais presenciais no dia 22 de julho, no Rio de Janeiro.

A e-Copa Zico 2018 já está com as inscrições abertas, são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18 de julho. As vagas são limitadas e divididas em duas categorias: Júnior, para jovens de 12 a 15 anos, e Sênior, para quem tem 16 anos ou mais. Clique aqui para se inscrever.

Haverá uma fase classificatória online entre os dias 19 e 20 de julho. Já a final será presencial, de 14h às 19h, no dia 22 de julho, no Centro de Futebol Zico.

O vencedor do torneio vai ganhar um PS4 e uma camisa autografada por Zico, que vai comparecer a disputa da final.