LoL: Venda de skin do Cho'Gath será revertida em doação

Uma nova skin foi desenvolvida para o Cho’Gath e a Riot Games anunciou que o valor arrecadado com a sua venda será destinado a mais de 20 organizações sem fins lucrativos ao redor do mundo. No Brasil, a instituição escolhida para receber a quantia foi a Fundação Gol de Letra.

A skin Cho’Gath Estrela Negra foi criada por Bryan, um jovem americano de 18 anos apaixonado pelo campeão do League of Legends (LoL). Bryan sonhava em conhecer a equipe da Riot Games e desenvolver uma skin junto a equipe de criação da empresa, e a organização Make-A-Wish, uma instituição internacional que realiza os sonhos de crianças portadoras de doenças graves, o ajudou a realizar seu sonho em março de 2017.

Com a skin pronta, os profissionais da Riot decidiram divulgar o projeto globalmente e aproveitar para ajudar ONGs do mundo todo. A skin começou a ser vendida hoje (13) e poderá ser adquirida até às 3h59 do dia 11 de agosto dentro do jogo League of Legends. Além disso há pacotes também com ícone e moldura na tela de carregamento.

O valor arrecadado no Brasil vai ajudar a Fundação Gol de Letra, uma instituição que tem por objetivo contribuir com a educação de crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis. Vale acrescentar que a Riot Games está preparada para doar US$ 10 mil para cada organização caso a venda da skin não ultrapasse esse valor.