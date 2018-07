Call of Duty: Open Beta de novo jogo é anunciado para agosto

A Activision e a Treyarch anunciaram que o beta multijogador de Call of Duty: Black Ops 4 ficará disponível para quem encomendou o jogo no Battle.net a partir das 14h (horário de Brasília) de 10 de agosto, logo em seguida, o beta aberto no PC será liberado no mesmo horário do dia seguinte.

O beta será a oportunidade dos jogadores terem um primeiro contato com Call of Duty: Black Ops 4 e oferecer feedback. Esta troca é essencial em um teste de capacidade de sistemas antes do lançamento oficial do jogo, que será no dia 12 de outubro.

Os participantes dessa fase de testes terão acesso a vários modos de jogo, inclusive clássicos como CEE, Dominação e Ponto Reforçado. Será possível experimentar o combate terrestre com amigos e companheiros de equipe para atingir os objetivos do jogo.