Kit McConnell, dirigente do COI, não vê eSports perto de Paris 2024

O COI (Comitê Olímpico Internacional) ainda enxerga alguns obstáculos que dificultarão a inclusão dos esportes eletrônicos no programa da Olimpíada de Paris, em 2024. O diretor de esportes do COI, Kit McConnell, ressaltou, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, a tentativa de uma aproximação com a nova modalidade, mas afirmou que a falta de uma federação internacional reconhecida complica o processo.

Um encontro entre entre representantes dos esportes tradicionais e eletrônicos está marcado para o próximo sábado (21), na Suíça. Jogadores, organizadores de eventos, patrocinadores, federações internacionais esportivas e membros do COI e da GAISF, estão convidados para a reunião.

"Teremos um encontro no sábado apenas para criarmos um vínculo, não para estabelecermos um caminho para o programa olímpico. Especificamente sobre os eSports, não há uma federação internacional reconhecida. E, por causa dessa estrutura completamente diferente, mesmo tendo uma federação internacional não é algo na agenda do esporte. Isso leva à conclusão de que é improvável o surgimento dessa federação até Paris e certamente não é o nosso objetivo", disse Kit McConnell.

Mesmo não acreditando em uma participação dos eSports nas Olimpíadas de 2024, o dirigente encara de forma positiva a criação de um vínculo entre o Comitê Olímpico Internacional e os esportes eletrônicos.

A data limite para que Paris submeta novos esportes junto ao COI é o segundo semestre de 2019.