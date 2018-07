CBLOL está de volta após duas semanas sem rodada

Após a conquista do Rift Rivals 2018, os times brasileiros voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) neste final de semana. KaBuM! e-Sports e Vivo Keyd garantiram o bi campeonato do torneio internacional para a região brasileira, no domingo (8).

O jogo entre Flamengo eSports e CNB e-Sports Club abrirá a 5ª rodada do CBLoL. Os times estão em situações bem diferentes na tabela; enquanto a CNB reina sozinha na liderança do campeonato com 4 jogos e 4 vitórias, o Flamengo está embolado com outras quatro equipes que têm os mesmos 6 pontos da equipe Rubro-Negra. Porém, a tradição dos dois clubes faz com que o confronto seja equilibrado. Enquanto a CNB é o único time brasileiro que disputou todas as edições do CBLoL, o Flamengo possui, além da tradição nos gramados, jogadores com muita história no cenário brasileiro de League of Legends. Os Blumers podem garantir uma vaga na final caso vençam a partida, enquanto o Flamengo pode encaminhar uma vaga na Escalada. A série começa às 13h.

A segunda série do dia acontece logo depois e marca o confronto das duas equipes campeãs dos campeonatos brasileiros ocorridos no começo do ano: a KaBuM, que foi campeão do CBLoL; enquanto que a IDM Gaming foi campeã do Circuito Desafiante, o que garantiu para a equipe uma vaga na elite do League of Legends brasileiro.

A KaBuM vem em ascensão apesar do início ruim de CBLoL. Os Alaranjados foram campeões do Rift Rivals, ao lado da Keyd, e esta parece ser a chance perfeita de retomar as boas partidas do primeiro split do campeonato brasileiro. Do outro lado, a IDM busca seu lugar ao sol no campeonato em sua primeira participação. Depois de fazer um Circuito Desafiante surpreendente, a equipe agora está no mesmo bolo de Keyd, Flamengo, KaBuM e ProGaming, todos com 6 pontos. Uma vitória aqui pode significar uma vaga na Escalada rumo à final do CBLOL.