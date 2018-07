CBLoL: Red Canids e ProGaming trazem jogadores fora da Janela de Transferência

ProGaming aproveitou o recesso do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) para oficializar um novo membro em sua equipe: Luiz Gustavo Lima Rosa (“Lima”), para atuar como jungler reserva. Já a Red Canids, optou por reforçar seu time inscrevendo para suporte reserva Lucas “K0ga” Godoy, que era da Iron Hawks. Ambas as inscrições no CBLoL já foram avaliadas e oficializadas pelos Oficiais da Temporada da Riot Games.

De acordo com o regulamento do CBLoL, após o fechamento da Janela de Transferência, cada equipe pode incluir até dois novos jogadores, não importa se titulares ou reservas, sem qualquer penalidade. Porém, qualquer jogador inscrito nessa condição deve aguardar um período antes de poder atuar como titular.

Seguindo a regra, Lima e K0ga não têm possibilidade de subir ao palco neste fim de semana. Os dois jogadores só poderão começar a atuar por seus respectivos times a partir do dia 28 de julho, na Semana 6 do CBLoL.