CBLoL: Flamengo quebra a invencibilidade da CNB

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) voltou em grande estilo com uma série disputadíssima de dois clubes com uma grande tradição nesse sábado (21). Flamengo levou a melhor ao vencer a CNB por 2 a 1.

CNB permanece com a primeira colocação do CBLoL, mas perdeu sua invencibilidade. Essa série foi disputadíssima e recheada de viradas sensacionais.

FLAMENGO 2 X 1 CNB

JOGO 1

CNB começou dominando a partida. O bot foi fenomenal no começo de jogo e o time conseguiu se distanciar em ouro, com abates e 3 torres. Mas o jogo virou aos 15 minutos, quando o Flamengo ganhou uma luta de equipe e começou a passar o rodo. Jisu entrava no meio da formação Blumer e quebrava sua defesa para depois o restante do Flamengo entrar e derrubar o inimigo. A composição do Fla era muito boa para dar pick off e a partir do momento em que o time engrenou não tinha como os Blumers os pararem.

JOGO 2

Nesta partida brTT conseguiu o milésimo abate de sua carreira. O marco aconteceu em cima do Turtle em um dive da CNB no topo. Mas para a alegria dos Blumers, brTT garantiu essa vitória na carreira, mas não a vitória do jogo. CNB mostrou que estava aí para brigar e fez ótimas chamadas nessa partida muito agitada e cheia de abates. Todos que precisavam ficar fortes conseguiram crescer nesse jogo. Robo foi o grande carregador do time, seguindo o padrão CNB, e se tornou o destaque da partida.

JOGO 3

Pelo começo do draft parecia que seria uma reedição do jogo 2 e inclusive ao CNB se manteve no lado azul do mapa. Os dois times reprisaram alguns campeões, mas mudaram algumas peças. Nos primeiros minutos de partida, CNB trabalhou em equipe para negar ao máximo o jogo do Jisu e já começou com 2 abates em cima do jogador nos primeiros minutos de jogo. Quando a CNB fez uma chamada de dragão aos 13 minutos de jogo, o Flamengo se recuperou ao pegar alguns abates e garantir o dragão. A partir daí, CNB buscou derrubar torres, enquanto que o Fla focou abates ao invés de objetivos. Com essa tática os Blumers puderam evitar lutas de equipe desfavoráveis para eles avançaram bastante no mapa, garantindo 6 torres, e mesmo com o Fla conquistando praticamente o dobro de abates, a pressão do jogo era exercida pela CNB. Mas ao fazer um Barão certeiro, o Flamengo conseguiu derrubar 8 torres de uma vez e vencer a partida.