CBLoL: Red extermina Keyd e começa a se recuperar na tabela

Antes da pausa, a Red Canids estava para trás em pontos na tabela, mas a Matilha aproveitou o recesso para estudar seu oponente e se preparar muito bem contra a Vivo Keyd. A Red jogou de forma analítica e garantiu um 2 a 0 importante sobre a Keyd para se recuperar nesse domingo (22), na Semana 5 do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL).

Com o resultado, a Red conseguiu empatar com outros 4 times. Já a Keyd precisa ligar o sinal de alerta e reavaliar seus métodos, pois é a terceira semana seguida que perde a série neste 2º Split do CBLoL e a primeira na qual não conquista a vitória de nenhum jogo.

JOGO 1

Red jogou bem na rota inferior e conseguiu travar bastante a Keyd, mesmo utilizando Xayah e Rakan, foi difícil para os Guerreiros acompanharem a dupla Swain e Leona de Sacy e Loop. A Red buscou lutas, aproveitando seu combo de ultimates, e sempre focavam o micaO, que era a maior ameaça inimiga. As três rotas da Keyd tiveram dificuldade de crescer. A Matilha aproveitou seu potencial nas rotas e coletou objetivos pelo mapa. Chase foi excelente no topo e comandou muito bem sua equipe, ditando o ritmo da partida.

JOGO 2

Keyd se mostrou muito afobada buscando desesperadamente o empate e isso acabou só ajudando a Red a aumentar sua quantidade de abates e se fortalecer. A Matilha tirou vantagem de seus campeões de crescimento acelerado. Sky foi impactante nas lutas de equipe desenroladas no meio do jogo. O micaO até tentou segurar o jogo limpando ondas de minions com sua Sivir, mas não deu. Loop soube se posicionar muito bem para estar presente sempre que seus companheiros precisassem de uma ajudinha.

Semana que vem tem mais. Confira abaixo os próximos jogos do CBLoL:

Sábado, 28/07

13h - ProGaming Esports x IDM Gaming

A seguir, Vivo Keyd x Flamengo eSports

Domingo, 29/07

13h - INTZ e-Sports Club x Red Canids

A seguir, KaBuM! e-Sports x CNB e-Sports Club