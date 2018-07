PES: Conheça os vencedores da primeira edição da e-CopaZico

A primeira edição da e-CopaZico de Pro Evolution Soccer (PES) teve mais de 500 inscritos e se consolidou como uma grande oportunidade para jogadores amadores e estrelas da modalidade. A final da competição acabou no último domingo (22), no CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Allan Leal foi o vencedor da e-CopaZico na categoria +16 anos. Já na categoria dos novatos, de 12 a 16 anos, o ganhador foi Robertt “coquinho” Grativol.

"Estou muito contente de ter ganhado a e-CopaZico e contar com a presença de grandes feras do PES. O nível da competição, sem dúvida, foi muito alto. Pra mim é um privilégio muito grande estar participando de um torneio organizado pelo Zico, que é o meu maior ídolo", afirmou Allan. "Meu objetivo agora é vencer o Brasileiro e quem sabe tentar uma chance no mundial", completou o jogador.

O vencedor dos novatos, Coquinho, faz parte de um projeto social em Macaé, que visa implantar eSports nas comunidades mais carentes da região.

A disputa do +16 contou inclusive com a presença de Gui Fera, o atual campeão mundial de PES, mas o jogador não conseguiu emplacar neste torneio. Vitor “MITO NOWITZKI” Abdalla e Kaique “Kaiquereizin” Bernardo são outros jogadores experientes e conhecidos na modalidade, mas ficaram respectivamente com a terceira e a segunda colocação na competição.

(Foto: Divulgação / e-CopaZico

A premiação oficial com a entrega de troféu e medalhas acontecerá nesta segunda-feira, dia 30 de julho, na Gávea. Zico estará presente na cerimônia de premiação para contemplar os jogadores com seus prêmios.