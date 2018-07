Após três anos de ausência no cenário gamer, Santos revela sua nova equipe de League of Legends

O Santos é um importante clube de futebol brasileiro e está retornando a Summoner’s Rift após três anos fora do cenário de League of Legends. O clube anunciou nesta quinta-feira (26) a sua line-up, que jogará sob o comando do treinador Daniel “Danagorn” Drummond.

O time que é a nova aposta do Peixe é composto por Natan “fNb” Braz (Topo), Leonardo “Erasus” Faria (Caçador), Júlio “NOsFerus” Cruz (Meio), Matheus “TRIGOD” Trigo (Atirador), Emerson “BocaJR” Alencar (Suporte).

Os jogadores e o técnico, como atleta, já tiveram passagem por grandes organizações do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) e do Circuito Desafiante. O Santos eSports planejou para este time um projeto de crescimento contínuo para alcançar as principais divisões da modalidade, focando a evolução de seus atletas para chegar nesse objetivo.

No calendário das competições do Santos eSports para este ano já estão a Logitech G Challenge, a Superliga da ABCDE e, claro, a briga por uma vaga para participar do Circuito Desafiante, no primeiro split do ano que vem.

Clube participou da modalidade pela primeira vez há três por meio de uma parceria com a Dexterity Team, que chegou a disputar a Série de Promoção para o primeiro split do CBLoL de 2016. Infelizmente o time não conseguiu conquistar a almejada classificação.

Atualmente, além desta nova line-up de LoL, o Santos eSports também possui uma equipe feminina de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).