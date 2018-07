GWENT Open: Alemão kolemoen vence etapa de julho do torneio

Benjamin “kolemoen” Pfannstiel foi o grande vencedor da 6ª edição do GWENT Open, campeonato internacional do jogo de cartas baseado no universo de The Witcher.

O torneio foi disputado em Varsóvia, na Polônia, e contou com a participação de 8 jogadores sedentos por uma fatia da premiação de US$ 25 mil e Pontos-Coroas, isso sem contar as vagas para disputar o GWENT Challenger para os dois finalistas.

(Foto: Divulgação/CD Projekt Red)

Kolemoen enfrentou Oleksandr “proNEO3001” Shpak na final. ProNEO começou a série melhor de cinco com uma vantagem de dois pontos, mas kolemoen reagiu e virou o jogo, vencendo por 3 a 2.

Todas as partidas podem ser assistidas na Twitch, em inglês no canal oficial da CD Projekt Red e em português no canal da XLG.