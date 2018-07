Finais da Liga Overwatch são a sensação do fim de semana

Google Plus

A partir desta sexta-feira (27) o Barclays Center, em Nova York, fica lotado com mais de 20 mil pessoas para assistir as finais da Liga Overwatch, que serão disputadas por Philadelphia Fusion e London Spitfire. Competição vai se desenvolver em 3 etapas entre hoje e amanhã (28). As duas equipes têm chance de entrar para a história se tornando a primeira campeã da Liga.

Disputa será televisionada pela primeira vez por ESPN e Disney XD nos Estados Unidos, mas os brasileiros não precisam ficar tristes, pois podem assistir ao vivo pelo canal oficial da Liga de Overwatch no Twitch.

Confira os dias e horários dos jogos:

Quem nunca jogou Overwatch, mas gostar do campeonato e quiser arriscar jogar pela primeira vez pode testar gratuitamente o jogo no computador até o dia 30 de julho. Clique aqui e saiba mais sobre o período gratuito do jogo.