CBLoL: IDM vence PRG e garante mais 3 pontos na tabela

IDM e ProGaming precisavam batalhar por uma série vitoriosa para subir na tabela do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). Neste sábado (28), o time que seu deu melhor no Rift foi a IDM, que venceu os Caveiras por 2 a 1 com direito a brilhante atuação de Anyyy.

JOGO 1

ProGaming começou em vantagem, principalmente na selva. IDM conseguiu ter a frieza necessária para se segurar e mudar o rumo do jogo. Cabu defendeu muito bem seus companheiros de equipe, anulando quase todas as investidas de Vert. Fitz e Anyyy foram importantíssimos para a virada, coletando kills a partir de posicionamento estratégico.

JOGO 2

Novamente a ProGaming começou bem, pois a IDM fez uma tentativa de gank que não deu muito certo e os Caveiras não tiveram pena do erro. Minerva campou o bot, atrapalhando o crescimento do Swain de Sarkis. ProGaming garantiu a vitória com um Barão sensacional.

JOGO 3

IDM foi bem técnica, cada membro do time executou extremamente bem sua função e o jogo fluiu muito bem a favor deles. ProGaming não soube utilizar direito o campeão Kled para contra-atacar pelos flancos de surpresa e Cabu garantiu a proteção que o seu time precisava com Braum para não dar chance dos Caveiras se recuperarem.

IDM conquistou assim mais 3 pontos na tabela, empatando momentaneamente com KaBuM e Flamengo. Este já tem chance de desempatar com a IDM hoje mesmo, jogando contra a Keyd.