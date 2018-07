CBLoL: Flamengo vence Vivo Keyd por 2 a 0

Google Plus

Flamengo vence Vivo Keyd esse sábado (28) por 2 a 0, fechando assim uma série pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) sem precisar decidir com um terceiro jogo.

JOGO 1

Partida foi marcada por muitos erros mecânicos dos dois lados. Guerreiros não conseguiram criar jogadas, nem iniciar bem as lutas. Quando o Arauto foi roubado por Shrimp, quebrou o ritmo da Keyd. Goku coletou abates e cresceu muito no jogo, atrapalhando muito a Keyd com sua Zoe.

JOGO 2

Keyd começou bem, estava com vantagem, mas de repente começou a se perder. Tockers jogou bem, mas não foi o suficiente para levar o time a vitória. Keyd fez um dive que deu terrivelmente errado e auxiliou o brTT a crescer. Esa fez uma excelente partida e protegeu muito bem os outros jogadores do Flamengo, que se mostraram em sinergia nas lutas de equipe. O brTT foi o destaque da partida.

Com a vitória do Flamengo, a Vivo Keyd entra em sua quarta semana consecutiva de derrotas e se distancia cada vez mais de uma Série de Escalada de poucos jogos. Já o Flamengo conquista o topo da tabela, mesmo que possivelmente ainda provisório, pois a CNB ainda joga amanhã e pode passar o Flamengo, se vencer a KaBuM.