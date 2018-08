Mundial de LoL deste ano tem calendário divulgado

A desenvolvedora do League of Legends, Riot Games, anunciou nesta terça-feira (31) o calendário do Mundial de 2018, que acontecerá na Coreia do Sul, com a grande final marcada para o dia 3 de novembro, em Incheon.

O campeonato começará com a Fase de Entrada, que será disputada do dia 1º até o dia 7 de outubro, em Seul. Após esta etapa, o torneio segue para Busan, onde a Fase de Grupos acontece de 10 a 17 de outubro e quartas de final em 20 e 21 de outubro. A semifinal será em Gwangju, nos dias 27 e 28 de outubro.



A Riot Games costumava lançar o calendário no início do ano, mas de acordo com Derrick Asiedu, líder de eventos globais, as negociações iniciais para as sedes não avançaram como o programado.



''O nosso local preferido estava incerto sobre as datas que eles poderiam assinar, o que obviamente teve um impacto sobre a forma como agendamos o resto do torneio. Alguns meses atrás, decidimos que não poderíamos 'esperar para ver' por muito mais tempo, então abordamos nosso plano B e iniciamos as negociações. Essas negociações foram canceladas por outros motivos", disse.

Além de ser o país que mais sediou o Mundial de LoL, a Coreia do Sul também tem o maior número de títulos na competição: em 7 edições, as equipes coreanas triunfaram em 5.

O Brasil terá um representante no Mundial de 2018, que será o vencedor do Campeonato Brasileiro de League of Legends, com final marcada para o dia 8 de setembro, em Porto Alegre. A equipe brasileira que se classificar participará da Fase de Entrada, disputando uma das quatro vagas contra doze equipes.