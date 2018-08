World of Warcraft: Conheça a série animada da nova expansão do jogo

Para comemorar o lançamento da nova expansão do jogo online World of Warcraft, chamada Battle of Azeroth, que ficará disponível a partir do dia 14 de agosto, a Blizzard Entertainment preparou a série Warbringers.

Dividida em três curtas animados, a série apresenta poderosas personagens do jogo que terão papel-chave na nova expansão.

A primeira animação foca em Jaina Proudmoore e conta a sua dura decisão de se afastar do pai quando ele combateu a Horda anos atrás. Jaina acreditava que seu pai estava consumido por um ódio irracional, mas agora ela se questiona se deveria ter dado ouvidos.

A segunda animação acaba de ser lançada e foca Sylvanas, a chefe guerreira da Horda, que lidera suas forças para a vitória contra os elfos noturnos de Darnassus e se move para conquistar sua morada: Teldrassil. Porém, um encontro ao acaso com uma jovem patrulheira, que a questiona sobre seus motivos, faz Sylvanas tomar uma decisão que mudará o destino de Azeroth.

A terceira animação, que fechará a série Warbringers ainda não foi lançada, mas será em breve.

Battle for Azeroth é a sétima expansão do universo de Word of Warcraft, um renomado RPG online massivo, que é uma das franquias mais populares da Blizzard. A nova expansão já está disponível em pré-lançamento e presenteia os jogadores que já a adquirirem com diversos benefícios e itens exclusivos, como acesso antecipado às Raças Aliadas, montarias e upgrade de personagem.