Conheça o novo complexo de gaming houses da INTZ

A INTZ eSports Club inaugurou nesta semana seu novo quartel general, um centro de treinamentos que é a nova casa dos Intrépidos. Espaço fica no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Com cerca de 1000 m² distribuídos em quatro andares, a casa foi desenhada para comportar até 30 atletas residentes, o que faz do espaço a maior e mais moderna gaming house da América Latina.

A casa Intrépida vai abarcar não só o conhecidíssimo time de League of Legends, mas também de outras modalidades que o clube tem em atividade. O clube é um dos mais jovens dos eSports, mas soma mais de 50 jogadores profissionais e 28 títulos entre as modalidades League of Legends, CrossFire, Smite e Rainbow Six Siege, todos conquistados em seus quatro anos de existência.

(Foto: Divulgação/INTZ eSports Club)

O novo quartel general é inovador e oferece o maior número possível de ferramentas para contribuir no desenvolvimento dos atletas. Os jogadores vão poder utilizar 12 dormitórios, 3 salas de treinamento e outras 3 para streaming.

“O planejamento do nosso novo quartel general é disponibilizar o que há de melhor em termos de estrutura, inovação e tecnologia para nossos atletas, comissão técnica e staff. É um espaço único no país, que estimamos trazer um impacto muito positivo nos resultados do clube”, afirma Lucas Almeida, CEO da INTZ. “Vamos ter diversas melhorias nessa nova empreitada. Além do ganho no aspecto técnico das nossas equipes, teremos um espaço importante para ativações e relacionamento com nossos patrocinadores, torcida e público em geral. Temos consciência da necessidade de falar com os Intrépidos, que é um dos pilares do nosso desenvolvimento. É o início de um novo posicionamento do clube”, completa.

Há 12 quartos nos dormitórios, que podem ser para uma ou duas pessoas, divididos entre as três equipes que vivem no local. Um detalhe interessante dos dormitórios é que cada quarto tem sua própria entrada magnética, para garantir a segurança e privacidade dos jogadores.

(Foto: Divulgação/INTZ eSports Club)

O local também possui uma área destinada para a utilização da equipe administrativa do clube e há um espaço destinado inclusive para a torcida e a imprensa, na sala multifuncional no último andar da casa, que comporta até 50 pessoas sentadas em um formato de auditório.

(Foto: Divulgação/INTZ eSports Club)

A antiga gaming house, dividida em vários apartamentos em um mesmo prédio no bairro do Brás, foi mantida como local suporte para treinamento intensivo das equipes remotas da organização.

A organização também lançou uma nova campanha #INTZArmy e deixou claro que o clube busca proporcionar emoção e excelência profissional por meio de títulos e entretenimento. INTZ também está focada em se transformar no maior clube da América Latina e ter reconhecimento internacional até 2022.