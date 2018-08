CBLoL: KaBuM vence ProGaming e pode ter vaga direta para a final em Porto Alegre

KaBuM está a um passo da vaga direta para a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). Após vencer a ProGaming por 2 a 0 neste sábado (4), time espera o resultado do jogo do Flamengo amanhã para confirmar sua liderança na tabela. Fla terá de enfrentar o desafio de vencer a série contra a Red Canids em menos de 52:47, se quiser tirar a vaga da KaBuM.

JOGO 1

Os Alaranjados atacaram sem piedade desde o começo do jogo. Ranger garantiu a vantagem na rota inferior em uma investida que garantiu a seu atirador o first blood nos primeiros minutos de jogo. KaBuM ditou o ritmo da partida. PRG até tentou contestar puxando lutas, não conseguiu criar muito. As sentinelas foram essenciais para a movimentação certeira dos Alaranjados, nessa partida que terminou sem muitos abates.

JOGO 2

KaBuM foi bastante agressiva com campeões muito fortes, buscando uma vitória rápida para dificultar a vida dos Urubus amanhã. Time usou uma composição que criava jogadas incontestáveis. Os Alaranjados ditaram o ritmo para finalizar a partida bem rápido e ProGaming não foi capaz de responder.