CBLoL: Keyd se recupera e acaba com esperanças Blumers de ir direto para a final

Guerreiros estavam passando fome de vitória no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). Vivo Keyd começou o torneio bem, mas estava enfrentando uma maré de derrotas nas últimas semanas e finalmente conseguiu se achar e reverter o quadro ao vencer a CNB e-Sports Club por 2 a 0 neste sábado (4). Assim, os Guerreiros garantiram sua vaga na Escalada.

Por outro lado, CNB se encontrava tranquila, garantida na terceira colocação e já conformada com a necessidade de participar da Escalada e não mais a chance de uma vaga direta para a final. Devido a sua posição confortável, o time decidiu mudar a line-up e dar chance para os reservas Benjamim "Hy0g4" De Barbi (Caçador) e Vinícius "Bydeki" Hideki (Atirador), vindos das categorias de base da organização, estrearem como profissionais no campeonato.

JOGO 1

Keyd partiu para cima com sangue no olho buscando abates, conseguiu vários e acelerou o ritmo da partida. Os Guerreiros souberam assustar e espalhar os Blumers pelo mapa para ceifarem abate por abate. Já em grande vantagem, um Barão foi tudo que a Keyd precisou para finalizar o stomp.

JOGO 2

Essa partida foi do tockers. Jogador conseguiu coletar a maioria dos abates da partida com sua imbatível LeBlanc. CNB até tentou resistir, mas faltou sincronia dos jogadores para executar lances. Com dois novatos na line-up, os Blumers estavam correndo riscos de problemas do tipo, mas infelizmente não foram só os jogadores novos que pecaram.

Neste domingo há mais duas séries para finalizar a Fase de Grupos do CBLoL e fechar a tabela que definirá quem está diretamente na Grande Final e quais serão os próximos jogos, já na fase de Escalada:

Domingo, 05/08

13h - IDM Gaming x INTZ e-Sports Club

A seguir, Red Canids x Flamengo eSports