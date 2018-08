CBLoL: IDM garante vaga na Escalada, enquanto INTZ fica na Série de Promoção

A Escalada do 2° Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) já tem seu primeiro confronto definido: IDM vs Keyd. A IDM Gaming conquistou sua vaga na tarde deste domingo (5), contra a INTZ, em uma vitória por 2 a 1. Com isso, a IDM fecha a Fase Regular do CBLoL na quarta colocação com 12 pontos; 4 vitórias e 3 derrotas. Já a INTZ fica na sexta colocação, com 9 pontos, sendo 3 vitórias e 4 derrotas, e vai brigar para se manter na elite do League of Legends brasileiro na Série de Promoção.



JOGO 1



A INTZ controlou o jogo todo, conseguindo rotações antes da IDM e cirando espaços. Envy foi o destaque, encontrando bons abates com sua LeBlanc que abriram caminho para a vitória. Pelo lado da IDM foi possível observar uma boa estratégia de sentinelas de controle, mas em sua primeira falha, a INTZ aproveitou e conquistou o Barão, ficando ainda mais a frente e fechando a partida.



JOGO 2



Se no primeiro jogo o domínio foi completamente dos Intrépidos, na segunda partida a IDM conseguiu se impor, conquistando alguns abates logo cedo e usando a vantagem para rotacionar de forma inteligente. A IDM utilizou bem os controles de grupo de sua Zoe e também da Morgana, e conseguiram levar a série para o terceiro jogo.



JOGO 3



A INTZ tinha a vitória nas mãos, colocando muita pressão e rotacionando bem, mas um deslize após o Barão fez com que a vantagem passasse para as mãos da IDM. A INTZ se alongou demais depois de conquistar o Barão e acabou sendo pega pela IDM, que aproveitou a oportunidade e virou a partida. Após uma luta excelente no Dragão Ancião, a IDM partiu para a vitória.