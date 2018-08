Flamengo vence, garante vaga na última série da Escalada e rebaixa a Red Canids

Na última série da fase de pontos, Flamengo e Red Canids se enfrentaram em uma Melhor de 3 que decidiu as duas pontas da tabela do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL).

Mesmo com a vitória por 2 a 0, o Flamengo não conseguiu a vaga direta para a Grande Final, que ficou com a KaBuM e-Sports, enquanto que a Red Canids acabou sendo rebaixada diretamente para o Circuito Desafiante.

JOGO 1

O Flamengo ditou o ritmo do jogo no que parecia uma vitória tranquila. Aos 25 minutos, Sky encaixou boa jogada e segurou a partida por mais alguns minutos, mas não o suficiente para evitar a derrota para a Matilha. A Red Canids apostava em um jogo longo, contra uma composição de início de jogo do Flamengo, mas a partida saiu do controle da Matilha.



JOGO 2

Muito parecido com a KaBuM no 1º Split do CBLoL de 2018, o Flamengo conseguiu realizar um Barão escondido, aos 20 minutos de jogo, garantindo uma pressão de mapa enorme já que a Red ainda não tinha recursos para lidar com o buff dos minions. Para completar, Jisu quase conseguiu terminar o jogo de forma espetacular: enquanto as duas equipes lutavam na parte superior do mapa, ele aproveitou a onda de minions na rota inferior e partiu para a vitória, mas o time completo da Red conseguiu voltar segundos antes do top laner do Flamengo terminar o jogo. Mesmo assim, o estrago foi grande e o game estava nas mãos do time carioca, que não demorou a fechar a partida.