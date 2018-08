Liga Overwatch assina com duas novas equipes para temporada de 2019

Google Plus

Pouco após o fim da primeira edição da Liga Overwatch, com vitória da London Spitfire, a competição anuncia a entrada de duas novas equipes a partir da temporada de 2019. As equipes vão representar as cidades de Atlanta, nos EUA, e Cantão, na China. Os grupos que operam essas franquias são:

Atlanta, Geórgia, EUA — Cox Enterprises, empresa líder de comunicações, mídia e serviços automotivos, em parceria com a Province, Inc. para formar a Atlanta Esports Ventures

Cantão, China — Nenking Group, um conglomerado financeiro e de entretenimento, proprietário dos Guangzhou Long Lions, da Associação Chinesa de Basquetebol.

“Sabemos que Atlanta e Cantão têm comunidades de torcedores cativas e mal podemos esperar para revelar as equipes delas”, disse Nate Nanzer, representante da Liga Overwatch. “À medida que a liga continua a crescer, esperamos ver mais profissionais talentosos em ação à medida que as vagas vão surgindo.”

Mais detalhes sobre as equipes de Atlanta e Cantão ainda são segredo, mas os nomes oficiais, marcas e suas line-ups serão anunciadas em breve pela Liga Overwatch.