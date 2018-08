Circuito Feminino de Rainbow Six Siege estará na Game XP

A segunda etapa do Circuito Feminino de Rainbow Six Siege acontecerá na Game XP 2018, uma das maiores feiras do segmento no Brasil, entre os dias 6 e 7 de setembro, no Rio de Janeiro.

Já estão abertas as inscrições para as qualificatórias da competição do game da Ubisoft, clique aqui para acessar. Não há limite de inscrições para as equipes para a primeira etapa da disputa, que será online, mas cada time só pode inscrever até 7 jogadoras (5 titulares e 2 reservas) e um(a) treinador(a).

A etapa online será no formato melhor de 1 (Md1), em Swiss Round, modo que permitirá que todas as equipes joguem contra todas e acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto.

Os quatro times que se classificarem para a fase final presencial disputarão na Game Play Arena (Arena Carioca 2) do Game XP, a partir do dia 6 de setembro. O primeiro dia de embate presencial será no formato Round Robin (todos contra trodos), em Md1, e definirá as duas equipes finalistas. A grande final ocorrerá no dia seguinte, na Oi Game Arena (Arena Carioca 1), no formato Md 3.

O Circuito Feminino de Rainbow Six Siege visa incluir ainda mais as mulheres no cenário competitivo da modalidade. A primeira edição do circuito ocorreu na Geek & Game Rio Festival 2018 (GGRF) e a Team Fontt venceu. O torneio pretende continuar se estendendo para outros grandes eventos que ocorrerão ainda este ano, com outras etapas.

A Game XP também será palco das finais do Brasileirão Rainbow Six 2018, com playoffs e decisão sendo realizadas no dia 9 de setembro. O evento reunirá os quatro times finalistas da fase de pontos da competição para disputar Md3, no formato de escalada.