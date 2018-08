Mais de 300 caravanas já confirmaram presença na 11ª edição da BGS

Ainda está longe, a 11ª edição da Brasil Game Show (BGS) só acontece entre 10 e 14 outubro, mas quem é fã de games sabe que é preciso planejar com antecedência para garantir ingresso, transporte e acomodação para curtir a maior feira de games da América Latina sem estresse. A 70 dias do início do evento, 330 caravanas já confirmaram presença no evento que vai dominar o Expo Center Norte, em São Paulo.

Essa informação se deve pelas inscrições já realizadas no site oficial do evento, formando assim uma lista de caravanas com representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Ainda é possível inscrever novos grupos, clique aqui para saber mais.

“Cerca de 16% do público da BGS não é do estado de São Paulo, o que reforça a relevância do evento e a paixão do brasileiro pelos games”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador do evento. “As caravanas facilitam o acesso de visitantes de todo o país e ainda oferecem benefícios exclusivos para os organizadores, que podem receber até duas credenciais VIP, camisetas e livros, dependendo do número de pessoas”.

As caravanas são divididas nas categorias Prata, Ouro e Diamante e, quanto maior o grupo, maiores as vantagens, além da chance de fazer novos amigos que moram na mesma região.

Prata - Grupos de 15 a 30 pessoas e o organizador recebe um kit com ingresso para um dia do evento, a primeira edição do livro oficial da BGS e uma camiseta oficial.

Ouro - Grupos de 31 a 45 pessoas e o organizador recebe um passaporte VIP para todos os dias de BGS, a primeira edição do livro oficial da BGS e uma camiseta oficial.

Diamante – Grupos de, no mínimo, 46 pessoas e o organizador tem direito a duas entradas VIP, duas camisetas oficiais e o livro oficial da BGS.

A venda de ingressos da BGS 2018 já está em seu 7º lote, que possui desconto de 22% até o dia 15 de agosto. Além disso, o evento disponibiliza um tipo de meia-entrada disponível para todos que doarem 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento, além da meia-entrada tradicional concedida por lei a estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.