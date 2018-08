Conheça Triggerun, o novo MMO de tiro que dará mil reais em prêmios

Triggerun é um MMO de tiro em primeira pessoa da 2AXION, que ocupa apenas 100MB da memória do computador. Jogo já pode ser baixado gratuitamente na versão closed beta. Até aí normal, muitos jogos permitem esse download para que seja testado e modificado de acordo com o feedback dos jogadores. O que está chamando a atenção é que Triggerun foi confeccionado exclusivamente no Brasil, já está com doze mil usuários registrados e lançou um desafio: os três usuários que mais avançarem de nível no jogo até o dia 13 de agosto dividirão um prêmio total de R$ 1.000.

“O público-alvo do Triggerun é o usuário brasileiro. Todo o trabalho da 2AXION sobre o game foi para torná-lo o mais acessível possível para esses jogadores, seja em relação ao conteúdo, aos requisitos mínimos do PC ou mesmo ao seu lançamento, feito com exclusividade no país”, disse Mario Silveira, fundador e CEO da 2AXION, publicadora e desenvolvedora indie de games com estúdio em Los Angeles/EUA.

Por ser desenvolvido exclusivamente para o Brasil, Triggerun tem textos e vozes em português. O jogo é ambientado em um planeta em declínio, onde grandes corporações estão gerando grandes desastres naturais, o que faz a sociedade se unir em busca de um bem comum. Assim, as partidas são disputadas em confrontos 5v5. O jogador pode escolher entre 13 personagens, oito mapas e cinco modos de jogo, em partidas rápidas e ranqueadas.

Pensamento estratégico é importantíssimo para jogar Triggerun, mas não só isso, é preciso aliá-lo ao trabalho de equipe. Os jogadores precisam montar seus times de modo a criar a melhor combinação possível de habilidades dos personagens, que são divididos em quatro classes: Ataque, Defesa, Suporte e Tank.

“O evento e a premiação têm como objetivo engajar e agradecer aos que acreditaram no projeto desde o início. Os feedbacks desse período também serão muito importantes para que a versão final seja um sucesso”, completou Mario Silveira.

Para participar desse desafio, é preciso baixar o jogo e avançar de nível o máximo que puder até o dia 13 de agosto. Ao final, o jogador com melhor desempenho receberá R$ 500, enquanto que a segunda e a terceira colocação ganharão, respectivamente, R$ 300 e R$ 200. E no caso de empate, vence quem tiver mais pontos de experiência.