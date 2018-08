Vasco estuda forma de entrar no e-Sports em 2019

Nesta terça feira (7), o Vice Presidente de Marketing do Vasco, Bruno Maia, divulgou por meio das redes sociais a entrada do clube nos e-Sports no ano que vem.



"Sobre e-sports: sim, estamos estruturando a forma do Vasco entrar ao longo de 2019. Conversando com empresários, times, jogadores, pra montar o melhor jeito de entrarmos. Entendendo como aplicar os valores históricos do clube e também como um business importante'', disse em sua conta no Twitter.



Nesta mesma terça feira o Vasco também foi anunciado como um dos cinco clubes brasileiros que estarão de forma exclusiva na versão de 2019 do jogo de futebol Pro Evolution Soccer (PES), que também contará com todos os outros 15 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.



O Vasco será o segundo clube do Rio de Janeiro a entrar nos e-Sports, já que o Flamengo também investiu na modalidade e tem um time disputando o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL).



Além do Flamengo, outros clubes de futebol estão presentes no cenário do e-Sports. O Santos conta com um time também no LOL, enquanto que o Vitória possui um time feminino de Counter Strike: Global Offensive. A Brave, equipe de League of Legends, decidiu romper com o Remo em fevereiro do ano passado e o Corinthians também já participou como parceiro da Red Canids, mas desfez a parceria no meio desse ano.