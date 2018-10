Santos e-Sports anuncia escalação de time masculino de CS:GO

Pouco após anúncio da escalação que disputará o Circuito Desafiante de League of Legends, o Santos e-Sports oficializou nessa sexta (10) sua nova line-up masculina de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

O novo time de CS:GO é composto por Victor “bld” Junqueira, Denis “dzt” Fischer, Thiago “tifa” França, Felipe “delboNi” Delboni e Gustavo “shoowtime” Gonçalves. Line-up é composta por jogadores experientes que estão cheios de gás para brigar no topo. Esta é a segunda equipe do clube na modalidade, pois organização já possuía uma line-up feminina, as Sereias da Vila.

Logo após o time ser anunciado, os Meninos da Vila já começaram a competir no campeonato da Logitech Challenge League. O Peixe obteve bons resultados, nas disputas em formato Melhor de 1 (MD1) da noite de sexta. Primeiro confronto foi contra a UCHIHAS e os Meninos da Vila venceram por 16 a 1. Em seguida, o time jogou contra a BULL e-Sports e venceu mais uma vez, agora por 16 a 5. O último confronto da noite foi em formato MD3 contra a W7M Gaming, buscando uma vaga na semifinal. Dessa vez a vitória ficou na mão da W7M Gaming, que venceu o Santos e-Sports por 2 a 1.

Os Meninos da Vila fecharam assim sua primeira competição ficando nas quartas de final da Logitech Challenge League. Porém o clube não desanimou e escreveu em rede social: “Nossa line está apenas começando o trabalho e ainda temos muita bala para mostrar. Contamos com o apoio da Nação Santista!”.