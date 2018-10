R6: Six Major Paris 2018 terá quatro equipes brasileiras

O Six Major Paris 2018 começa nesta segunda-feira (13) e terá quatro equipes brasileiras competindo: Team Liquid, FaZe Clan, Immortals e Ninjas in Pyjamas. Brasil será o país com o maior número de representantes na competição, que reunirá os 16 melhores times do mundo de Rainbow Six Siege e será a maior disputa já realizada em território europeu, com premiação total de US$ 350 mil.

Nynja in Pyjamas e Immortals precisaram passar por etapas classificatórias da região latino-americana para conquistarem suas vagas. Já Team Liquid e FaZe Clan conseguiram suas vagas ao chegarem nas finais mundiais da sétima temporada da Rainbow Six Pro League, que ocorreu em maio em Atlantic City.

O Six Major Paris 2018 será o primeiro torneio oficial em que a Immortals competirá presencialmente. O time tem feito uma boa campanha na oitava temporada da Pro League e estará reunida pela primeira vez em um mesmo lugar na França.

"A preparação tem sido intensiva e similar à do qualify para o Major: muito treinamento com outros times, análises de VOD em grupo e bastante entrosamento da equipe nas horas de descanso", diz Jaime “cyb3r” Ramos.

A Team Liquid é a atual campeã da Pro League e uma forte candidata ao título do Six Major Paris. O coach Adenauer “Silence” Alvarenga está confiante no desempenho de sua equipe no campeonato, mas acredita que: “acima de tudo, estamos aqui para nos divertir e evoluir”.

O Major SIx Paris 2018 será de 13 a 19 de agosto e poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais de transmissão oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube.